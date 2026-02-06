E-WORLD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

E-WORLD hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 103,12 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -100,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,72 Prozent auf 25,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,18 Milliarden KRW gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 161,460 KRW. Im Vorjahr hatten -145,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 88,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 18,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 108,45 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at