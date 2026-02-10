E1: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

E1 hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1226,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10140,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,25 Prozent auf 2 943,50 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 980,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16807,12 KRW. Im Vorjahr waren 10873,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat E1 10 392,52 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 11 192,41 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at