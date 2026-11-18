E1 hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3744,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte E1 ein EPS von 8342,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4 274,87 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 76,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte E1 einen Umsatz von 2 417,61 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at