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18.11.2026 06:31:28
E1: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
E1 hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3744,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte E1 ein EPS von 8342,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4 274,87 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 76,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte E1 einen Umsatz von 2 417,61 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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