E1: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

E1 hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11555,00 KRW gegenüber 9935,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 585,26 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 765,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at