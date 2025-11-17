E1 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

E1 präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8342,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte E1 3670,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 2 417,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2 784,74 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at