E2E Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

E2E Networks hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,54 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,680 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 410,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 438,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at