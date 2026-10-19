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19.10.2026 06:31:29
E2E Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
E2E Networks hat am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,54 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,680 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 410,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 438,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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