E2E Networks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

E2E Networks präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,140 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 334,12 Prozent auf 1,57 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 361,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at