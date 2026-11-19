E3 Lithium hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte E3 Lithium -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at