E3 Lithium stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

E3 Lithium präsentierte in der am 09.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresviertel hatte E3 Lithium -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei E3 Lithium ein EPS von -0,130 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at