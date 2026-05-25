E3 Lithium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

E3 Lithium präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at