E5-Minister beraten über Ukraine und die Verteidigung Europas

PARIS (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister von Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien kommen an diesem Montag (11.00 Uhr) in Paris zu Beratungen über die Unterstützung der Ukraine, Europas Verteidigung und den Nahostkonflikt zusammen. Ein besonderer Fokus liegt auf der weiteren Verteidigungshilfe der Europäer für die Ukraine, wie das Pariser Verteidigungsministerium mitteilte. An Teilen der Beratungen der sogenannten E5-Länder nehmen Vertreter der Nato und der EU teil, der ukrainische Verteidigungsminister wird per Video zugeschaltet.

Was die Ukraine angeht, dürfte neben der aktuellen militärischen Lage auch die längerfristige Unterstützung für das von Russland angegriffene Land eine Rolle spielen. Bereits auf dem E5-Gipfel in Berlin im Juni hatten die mächtigen europäischen Staaten der Ukraine eine anhaltende Hilfe zugesichert. Dabei geht es darum, ein klares Signal an Russland zu senden, dass die Europäer dauerhaft hinter der Ukraine stehen.

Ein weiterer Punkt des Treffens ist die Schaffung eines stärkeren Europas in einer stärkeren Nato. Auf dem E5-Gipfel wurde vereinbart, die Verteidigungsallianz zu erneuern und ihren europäischen Pfeiler zu stärken. Höhere Verteidigungsausgaben sollen das Fundament für eine ausgewogenere transatlantische Partnerschaft legen./evs/DP/he