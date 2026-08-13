E7 Group PJSC Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

E7 Group PJSC Registered ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat E7 Group PJSC Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 AED gegenüber 0,010 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188,9 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 177,9 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at