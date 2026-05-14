E7 Group PJSC Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

E7 Group PJSC Registered stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

E7 Group PJSC Registered hat ein EPS von 0,01 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 169,3 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113,7 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at