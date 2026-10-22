Electronic Arts Aktie

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WKN: 878372 / ISIN: US2855121099

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22.10.2026 09:37:00

EA beerdigt BioWare: Zum Abschied eine Floskel

Screenshot aus Mass Effect Legendary Edition

Electronic Arts gibt BioWare das letzte Geleit. Das hat sich lange abgezeichnet – und verrät viel darüber, was bei EA überhaupt noch zählt, meint Daniel Herbig.

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30.09.25 Electronic Arts Hold Jefferies & Company Inc.
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