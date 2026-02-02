Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
02.02.2026 09:55:00
EA schaltet „Apex Legends“ auf der Switch ab
Der Online-Shooter „Apex Legends“ wird auf der Nintendo Switch unspielbar, weil EA den Support einstellt. Andere Plattformen sind nicht betroffen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
