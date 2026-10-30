|
30.10.2026 06:31:28
EACO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EACO stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 3,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EACO 1,86 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent auf 163,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,83 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 535,03 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 427,93 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.