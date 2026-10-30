EACO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EACO stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 3,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EACO 1,86 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent auf 163,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,83 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 535,03 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 427,93 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at