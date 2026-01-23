Eagle Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eagle Bancorp veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eagle Bancorp 0,500 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 161,7 Millionen USD – eine Minderung von 6,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 172,5 Millionen USD eingefahren.

Eagle Bancorp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,210 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,560 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Eagle Bancorp im vergangenen Geschäftsjahr 634,26 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eagle Bancorp 705,60 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at