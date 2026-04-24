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24.04.2026 06:31:29
Eagle Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eagle Bancorp stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 144,6 Millionen USD, gegenüber 162,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,78 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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