Eagle Bancorp Aktie
WKN: A0D9ZK / ISIN: US2689481065
|
22.04.2026 23:26:13
EAGLE BANCORP INC Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - EAGLE BANCORP INC (EGBN) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $14.71 million, or $0.48 per share. This compares with $1.67 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 14.3% to $131.90 million from $153.87 million last year.
EAGLE BANCORP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.71 Mln. vs. $1.67 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.06 last year. -Revenue: $131.90 Mln vs. $153.87 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eagle Bancorp IncShs
|
21.04.26
|Ausblick: Eagle Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: Eagle Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Bancorp IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eagle Bancorp IncShs
|26,36
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.