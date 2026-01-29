Eagle Bancorp (MT): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eagle Bancorp (MT) hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,45 Prozent auf 127,31 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,89 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at