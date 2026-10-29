Eagle Bancorp (MT) präsentierte Quartalsergebnisse

Eagle Bancorp (MT) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eagle Bancorp (MT) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 32,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at