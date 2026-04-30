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30.04.2026 06:31:29
Eagle Bancorp (MT) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eagle Bancorp (MT) präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Bancorp (MT) 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Eagle Bancorp (MT) 31,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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