Eagle Bancorp (MT) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eagle Bancorp (MT) hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,47 USD. Im letzten Jahr hatte Eagle Bancorp (MT) einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,28 Prozent auf 31,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at