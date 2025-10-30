Eagle Bancorp (MT) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eagle Bancorp (MT) gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Bancorp (MT) 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,6 Millionen USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eagle Bancorp (MT) 31,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at