Eagle Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eagle Bancorp hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -2,300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,68 Prozent auf 137,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Eagle Bancorp 157,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at