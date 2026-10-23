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23.10.2026 06:31:29
Eagle Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eagle Bancorp hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,220 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,89 Prozent auf 131,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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