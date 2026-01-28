28.01.2026 06:31:29

Eagle Financial Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eagle Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Eagle Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 29,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,59 USD gegenüber 4,32 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 105,28 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 108,81 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

