Eagle Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eagle Industry ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eagle Industry die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 46,02 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,28 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at