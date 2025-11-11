Eagle Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eagle Industry ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eagle Industry die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,77 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at