Eagle Materials gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Eagle Materials hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 652,8 Millionen USD – ein Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eagle Materials 638,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at