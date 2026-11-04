Eagle Materials Aktie
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084
|
04.11.2026 12:37:57
Eagle Materials Inc. Announces Decline In Q2 Profit
(RTTNews) - Eagle Materials Inc. (EXP) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $111.53 million, or $3.63 per share. This compares with $137.38 million, or $4.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $652.74 million from $638.91 million last year.
Eagle Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $111.53 Mln. vs. $137.38 Mln. last year. -EPS: $3.63 vs. $4.23 last year. -Revenue: $652.74 Mln vs. $638.91 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eagle Materials IncShs
|
03.11.26
|Ausblick: Eagle Materials präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Eagle Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Eagle Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Eagle Materials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Materials IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eagle Materials IncShs
|179,00
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.