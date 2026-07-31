Eagle Materials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eagle Materials äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eagle Materials 3,76 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 651,0 Millionen USD – ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eagle Materials 634,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at