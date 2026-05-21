Eagle Materials: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eagle Materials stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,90 Prozent auf 479,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13,16 USD beziffert, während im Vorjahr 13,77 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,13 Prozent auf 2,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at