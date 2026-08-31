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31.08.2026 06:31:29
Eagle Plains Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Eagle Plains Resources hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 301,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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