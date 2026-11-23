Texas Pacific Land Aktie
WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021
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23.11.2026 16:50:56
EagleRock Stock Spikes on $3B Deal With Texas Pacific Land
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Nachrichten zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
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16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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06.11.26
|S&P 500-Wert Texas Pacific Land-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Texas Pacific Land Anlegern eine Freude (finanzen.at)
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05.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
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03.11.26
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Texas Pacific Land stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
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|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|237,00
|-2,63%
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