Eagon Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eagon Industrial hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 911,17 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -170,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,47 Prozent auf 67,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,66 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1304,910 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eagon Industrial ein EPS von -187,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Eagon Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 297,31 Milliarden KRW im Vergleich zu 326,97 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at