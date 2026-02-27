27.02.2026 06:31:29

Eagon Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eagon Industrial hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 911,17 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -170,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,47 Prozent auf 67,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,66 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1304,910 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eagon Industrial ein EPS von -187,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Eagon Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 297,31 Milliarden KRW im Vergleich zu 326,97 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen