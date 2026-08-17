Eagon Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eagon Industrial hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -74,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,60 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 64,63 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at