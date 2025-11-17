|
Eagon Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Eagon Industrial stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 235,00 KRW gegenüber 14,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,97 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,56 Milliarden KRW umgesetzt.
