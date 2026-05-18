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18.05.2026 06:31:29
Eagon Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Eagon Industrial hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 47,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -113,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Eagon Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 65,14 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 15,99 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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