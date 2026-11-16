Eagon Industrial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eagon Industrial präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 402,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -235,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 76,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at