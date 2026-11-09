Ealixir informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ealixir veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,32 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at