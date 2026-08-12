Ealixir veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ealixir hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ealixir einen Umsatz von 0,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at