EARLY AGE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EARLY AGE veröffentlichte am 10.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 956,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 848,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at