EARLY AGE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EARLY AGE hat sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 25,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EARLY AGE 8,33 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 723,1 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EARLY AGE 702,8 Millionen JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 88,07 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 166,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,29 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 30,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EARLY AGE 4,73 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at