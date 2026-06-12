EARLY AGE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EARLY AGE hat am 11.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 30,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EARLY AGE 38,80 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 958,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at