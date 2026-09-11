Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.09.2026 22:54:38
Early SpaceX investor Atreides hires co-CIO of Lone Pine
Kelly Granat to join tech-focused investment firm set up by former Fidelity Investments star stock picker Gavin BakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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