KRAFTON Aktie
WKN DE: A3CWG1 / ISIN: KR7259960003
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29.05.2026 08:47:00
Earn-Out eingelöst: „Subnautica 2“ zwingt Krafton zu 250-Millionen-Zahlung
Krafton soll 250 Millionen US-Dollar an Unknown Worlds zahlen: „Subnautica 2“ hat sich 4 Millionen Mal verkauft und damit wohl die Earn-Out-Klausel ausgelöst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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