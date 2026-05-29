KRAFTON Aktie

KRAFTON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWG1 / ISIN: KR7259960003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.05.2026 08:47:00

Earn-Out eingelöst: „Subnautica 2“ zwingt Krafton zu 250-Millionen-Zahlung

Krafton soll 250 Millionen US-Dollar an Unknown Worlds zahlen: „Subnautica 2“ hat sich 4 Millionen Mal verkauft und damit wohl die Earn-Out-Klausel ausgelöst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KRAFTON, Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten