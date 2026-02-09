Robinhood Markets Aktie
WKN DE: A41U1K / ISIN: CA7709161045
|
09.02.2026 15:02:31
Earnings Outlook For Robinhood Markets
This article Earnings Outlook For Robinhood Markets originally appeared on Benzinga.com.
Analysen zu Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|73,67
|5,14%
|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|3,78
|18,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.