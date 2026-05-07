The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.05.2026 20:00:00
Earnings Season Is Two-Thirds Over. Here's How It's Going and What It Means for the Market.
About two-thirds of S&P 500 companies have reported their quarterly results this earnings season. And so far, those results have been very good, a highly positive signal for share prices.According to FactSet, which tracks S&P 500 earnings, 84% of companies that have reported results have come in above earnings-per-share (EPS) estimates. That's significantly higher than the 10-year average of 76%.And if the remaining companies post similar numbers, resulting in 84% of all companies reporting better-than-expected earnings, it will be the highest percentage of S&P companies beating earnings since the second quarter of 2021. That's great news for the entire U.S. stock market (the S&P 500 is a good proxy for the market, representing about 80% of total available market capitalization).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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