Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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09.08.2026 14:01:20
Earnings Volatility Watch: Applied Materials and 10 Other Stocks Could See Double-Digit Moves This Week
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Applied Materials legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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23.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 170,00
|1,83%
|Applied Materials Inc.
|464,10
|0,88%
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